Рафаэль Надаль стал участником четвертьфинала соревнований в Майами

За 1 час 35 минут, проведённые на корте, Рафаэль дважды подавал навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил две двойные ошибки. Его соперник сделал семь эйсов и тоже дважды ошибся на подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между игроками был равным — 1:1.

Таким образом, в борьбе за выход в полуфинал «Мастерса» в США Надаль скрестит ракетки с хозяином кортов Джеком Соком, который ранее взял верх над своим соотечественником Джаредом Дональдсоном.