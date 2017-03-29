Рафаэль Надаль стал участником четвертьфинала соревнований в Майами
Седьмая ракетка мира, 30-летний испанец Рафаэль Надаль, преодолел барьер четвёртого круга турнира Miami Open, обыграв со счётом 6/4, 7/6 (4) 55-й номер рейтинга АТР, 34-летнего француза Николя Маю.
За 1 час 35 минут, проведённые на корте, Рафаэль дважды подавал навылет, реализовал один
Таким образом, в борьбе за выход в полуфинал «Мастерса» в США Надаль скрестит ракетки с хозяином кортов Джеком Соком, который ранее взял верх над своим соотечественником Джаредом Дональдсоном.
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