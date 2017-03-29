Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29236389/
29 марта 2017, 1:02 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль стал участником четвертьфинала соревнований в Майами

Седьмая ракетка мира, 30-летний испанец Рафаэль Надаль, преодолел барьер четвёртого круга турнира Miami Open, обыграв со счётом 6/4, 7/6 (4) 55-й номер рейтинга АТР, 34-летнего француза Николя Маю.

За 1 час 35 минут, проведённые на корте, Рафаэль дважды подавал навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил две двойные ошибки. Его соперник сделал семь эйсов и тоже дважды ошибся на подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между игроками был равным — 1:1.

Таким образом, в борьбе за выход в полуфинал «Мастерса» в США Надаль скрестит ракетки с хозяином кортов Джеком Соком, который ранее взял верх над своим соотечественником Джаредом Дональдсоном.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
29 марта

Miami Open. Кузнецова и Младенович завершили выступление на парном турнире

Рафаэль Надаль стал участником 1/4 финала соревнований в Майами

Ник Киргиос: Хьюитт - самый лучший капитан сборной Австралии