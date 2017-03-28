«Кубок Дэвиса». Опубликован состав сборной Великобритании на матч с командой Франции
Стал известен окончательный состав сборной Великобритании на четвертьфинальный матч Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» против сборной Франции.
Как сообщалось прежде, лидер мирового рейтинга, британец Энди Маррей не сможет принять участие в этой игре.
Капитан британской команды Леон Смит вызвал на встречу с французами Кайла Эдмунда, Доминика Инглота, Джейми Маррея, Дэниэла Эванса.
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