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28 марта 2017, 23:35 | Теннис | GoTennis.ru

Барбара Риттнер: Из-за ситуации с Шараповой необходимо пересмотреть правила предоставления wild card

Капитан сборной Германии в «Кубке Федерации» Барбара Риттнер прокомментировала ситуацию касательно выдачи россиянке Марии Шараповой wild card на целый ряд турниров после её возвращения в Тур.

«Ситуация вокруг Шараповой дала ясно понять, что надо вносить изменения в правила предоставления wild card. Мария обязана была стартовать с самого низа, а не попадать так легко в основные сетки соревнований. Полагаю, что в WTA просто испугались, что российская спортсменка со своим статусом могла потерять мотивацию к возвращению в Тур, если ей пришлось выступать в квалификации турниров ITF», — цитирует Риттнер ресурс Tennis World USA.
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