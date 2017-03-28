Барбара Риттнер: Из-за ситуации с Шараповой необходимо пересмотреть правила предоставления wild card

«Ситуация вокруг Шараповой дала ясно понять, что надо вносить изменения в правила предоставления wild card. Мария обязана была стартовать с самого низа, а не попадать так легко в основные сетки соревнований. Полагаю, что в WTA просто испугались, что российская спортсменка со своим статусом могла потерять мотивацию к возвращению в Тур, если ей пришлось выступать в квалификации турниров ITF», — цитирует Риттнер ресурс Tennis World USA.