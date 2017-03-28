Томаш Бердых преодолел барьер четвёртого круга «Мастерса» Miami Open
14-я ракетка мира, 31-летний чех Tомаш Бердых, пробился в ¼ финала турнира Miami Open, сломив сопротивление 65-го номера мирового рейтинга АТР, 28-летнего француза Адриана Маннарино, — 6/3, 7/5.
За 1 час 29 минут, проведённые на корте, Tомаш сделал пять эйсов, три брейка, две двойные ошибки. Адриан лишь раз подал навылет, реализовал один
В Следующем круге соревнований в США Бердых поборется или со швейцарцем Роджером Федерером, или с испанцем Роберто
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