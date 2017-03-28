Томаш Бердых преодолел барьер четвёртого круга «Мастерса» Miami Open

За 1 час 29 минут, проведённые на корте, Tомаш сделал пять эйсов, три брейка, две двойные ошибки. Адриан лишь раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт и четырежды ошибся на подаче. Теперь счёт в личных встречах между игроками стал 4:0 в пользу представителя Чехии.

В Следующем круге соревнований в США Бердых поборется или со швейцарцем Роджером Федерером, или с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.