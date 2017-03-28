Каролина Плишкова прoбилась в полуфинал соревнований в Майами
Третья ракетка мира, 25-летняя чешка Каролина Плишкова, стала участницей ½ финала турнира Miami Open, взяв верх над 29-м номером мировой классификации, 35-летней хорваткой Мирьяной
Лючич-Барони, — 6/3, 6/4.
За 1 час 12 минут, проведённые на корте, обе теннисистки выполнили по два эйса, однако Каролина при этом реализовала шесть
В борьбе за выход в финал соревнований в США Плишкова сразится либо с датчанкой Каролин Возняцки, либо со своей соотечественницей Люси Шафаржовой.
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