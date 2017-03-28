Каролина Плишкова прoбилась в полуфинал соревнований в Майами

За 1 час 12 минут, проведённые на корте, обе теннисистки выполнили по два эйса, однако Каролина при этом реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку, а Мирьяна сделала три брейка и десять раз ошибалась на подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между спортсменками был равным — 3:3.

В борьбе за выход в финал соревнований в США Плишкова сразится либо с датчанкой Каролин Возняцки, либо со своей соотечественницей Люси Шафаржовой.