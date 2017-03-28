Круаси-Бобур. Монова и Лапко с победы стартовали на турнире ITF в парном разряде

За 1 час 24 минуты, проведённые на корте, Полина и Вера трижды подавали навылет, реализовали три брейк-пойнта и допустили четыре двойные ошибки. Их оппонентки сделали один эйс, один брейк и дважды ошиблись на подаче. Прежде пары друг с другом не встречались.

В следующем раунде турнира в парном разряде Монова и Лапко сразятся с немкой Тамарой Корпач и француженкой Джессикой Понше.