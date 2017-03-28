Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29235492/
28 марта 2017, 22:23 | Теннис | GoTennis.ru

Круаси-Бобур. Монова и Лапко с победы стартовали на турнире ITF в парном разряде

23-летняя россиянка Полина Монова и её 18-летняя напарница из Беларуси Вера Лапко вышли во второй круг парных соревнований во Франции, одолев в дебютном матче хозяек кортов Сару Цакаревич и Клотильд Де Бернарди, — 7/6 (2), 6/2.

За 1 час 24 минуты, проведённые на корте, Полина и Вера трижды подавали навылет, реализовали три брейк-пойнта и допустили четыре двойные ошибки. Их оппонентки сделали один эйс, один брейк и дважды ошиблись на подаче. Прежде пары друг с другом не встречались.

В следующем раунде турнира в парном разряде Монова и Лапко сразятся с немкой Тамарой Корпач и француженкой Джессикой Понше.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
28 марта

Каролина Плишкова прoбилась в полуфинал соревнований в Майами

Назван состав команды Франции на матч "Кубка Дэвиса" со сборной Великобритании

Круаси-Бобур. Монова и Лапко с победы стартовали на турнире ITF в парном разряде