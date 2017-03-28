Круаси-Бобур. Монова и Лапко с победы стартовали на турнире ITF в парном разряде
23-летняя россиянка Полина Монова и её 18-летняя напарница из Беларуси Вера Лапко вышли во второй круг парных соревнований во Франции, одолев в дебютном матче хозяек кортов Сару Цакаревич и Клотильд Де Бернарди, — 7/6 (2), 6/2.
За 1 час 24 минуты, проведённые на корте, Полина и Вера трижды подавали навылет, реализовали три
В следующем раунде турнира в парном разряде Монова и Лапко сразятся с немкой Тамарой Корпач и француженкой Джессикой Понше.
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