Максим Мирный проведет 50-й матч в составе сборной Беларуси в Кубке Дэвиса
28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан сборной Беларуси по теннису Владимир Волчков назвал состав команды на матч 2-го круга 1-й
Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса против команды Австрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Для ветерана Максима Мирного предстоящий матч станет юбилейным 50-м в составе национальной команды. Кроме него на корт минского Дворца тенниса выйдут Илья Ивашко, Егор Герасимов и Ярослав Шило. Капитан белорусской сборной решил не менять состав, который успешно сыграл в первом раунде, обыграв в Минске соперников из Румынии со счетом 3:2.
Капитан австрийской сборной Штефан Коубек остановил свой выбор на таком квартете: Геральд Мельцер, Юрген Мельцер, Александер Пейя, Юлиан Ноул.
Сегодня на турнире во французском
Матч сборных Беларуси и Австрии пройдет
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