Максим Мирный проведет 50-й матч в составе сборной Беларуси в Кубке Дэвиса

Для ветерана Максима Мирного предстоящий матч станет юбилейным 50-м в составе национальной команды. Кроме него на корт минского Дворца тенниса выйдут Илья Ивашко, Егор Герасимов и Ярослав Шило. Капитан белорусской сборной решил не менять состав, который успешно сыграл в первом раунде, обыграв в Минске соперников из Румынии со счетом 3:2.

Капитан австрийской сборной Штефан Коубек остановил свой выбор на таком квартете: Геральд Мельцер, Юрген Мельцер, Александер Пейя, Юлиан Ноул.

Сегодня на турнире во французском Сен-Брие Егор Герасимов обыграл Геральда Мельцера 6:4, 7:5 и вышел во второй раунд соревнований.