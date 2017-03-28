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28 марта 2017, 22:07 | Теннис | БЕЛТА

Максим Мирный проведет 50-й матч в составе сборной Беларуси в Кубке Дэвиса

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан сборной Беларуси по теннису Владимир Волчков назвал состав команды на матч 2-го круга 1-й Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса против команды Австрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для ветерана Максима Мирного предстоящий матч станет юбилейным 50-м в составе национальной команды. Кроме него на корт минского Дворца тенниса выйдут Илья Ивашко, Егор Герасимов и Ярослав Шило. Капитан белорусской сборной решил не менять состав, который успешно сыграл в первом раунде, обыграв в Минске соперников из Румынии со счетом 3:2.

Капитан австрийской сборной Штефан Коубек остановил свой выбор на таком квартете: Геральд Мельцер, Юрген Мельцер, Александер Пейя, Юлиан Ноул.

Сегодня на турнире во французском Сен-Брие Егор Герасимов обыграл Геральда Мельцера 6:4, 7:5 и вышел во второй раунд соревнований.

Матч сборных Беларуси и Австрии пройдет 7—9 апреля на крытом корте минского Дворца тенниса. Вход на трибуны будет бесплатным.

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