Джек Сок отдал соперникy всего три гейма на соревнованиях в Майами

За 1 час 2 минуты, проведённые на корте, Сок записал в свой актив два эйса и шесть двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта, тогда как Джаред дважды подавал навылет и четыре раза ошибся при подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В следующем круге турнира Miami Oppen Сок померится силами либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с французом Николя Маю.