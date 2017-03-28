Джек Сок отдал соперникy всего три гейма на соревнованиях в Майами
24-летний американский теннисистка Джек Сок, находящийся на 17-й строчке в мировой табели о рангах, стал участником ¼ финала домашнего «Мастерса» в Майами, одолев в матче четвёртого круга соревнований 95-ю ракетку мира, своего 20-летнего соотечественника Джареда Дональдсона, — 6/2, 6/1.
За 1 час 2 минуты, проведённые на корте, Сок записал в свой актив два эйса и шесть двойных ошибок, реализовав четыре
В следующем круге турнира Miami Oppen Сок померится силами либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с французом Николя Маю.
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