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https://sport.mail.ru/news/tennis/29235052/
28 марта 2017, 21:15 | Теннис | GoTennis.ru

Джек Сок отдал соперникy всего три гейма на соревнованиях в Майами

24-летний американский теннисистка Джек Сок, находящийся на 17-й строчке в мировой табели о рангах, стал участником ¼ финала домашнего «Мастерса» в Майами, одолев в матче четвёртого круга соревнований 95-ю ракетку мира, своего 20-летнего соотечественника Джареда Дональдсона, — 6/2, 6/1.

За 1 час 2 минуты, проведённые на корте, Сок записал в свой актив два эйса и шесть двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта, тогда как Джаред дважды подавал навылет и четыре раза ошибся при подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В следующем круге турнира Miami Oppen Сок померится силами либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с французом Николя Маю.
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