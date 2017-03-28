Miami Open. Кеи Нишикори взял верх над Федерико Дельбонисом
Четвёртая ракетка мира, 27-летний японец Кеи Нишикори, вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майми, нанеся поражение 57-му номеру мирового рейтинга, 26-летнему аргентинцу Федерико Дельбонису, — 6/3, 4/6, 6/3.
Первая встреча спортсменов длилась 2 часа 14 минут. За это время Кеи записал в свой актив два эйса и семь двойных ошибок, реализовав четыре
В следующей стадии соревнований в США Нишикори скрестит ракетки с итальянцем Фабио Фоньини, который ранее одолел хозяина кортов Дональда Янга.
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