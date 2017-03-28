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https://sport.mail.ru/news/tennis/29234804/
28 марта 2017, 20:50 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Кеи Нишикори взял верх над Федерико Дельбонисом

Четвёртая ракетка мира, 27-летний японец Кеи Нишикори, вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майми, нанеся поражение 57-му номеру мирового рейтинга, 26-летнему аргентинцу Федерико Дельбонису, — 6/3, 4/6, 6/3.

Первая встреча спортсменов длилась 2 часа 14 минут. За это время Кеи записал в свой актив два эйса и семь двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта. Федерико трижды подавал навылет, сделал два брейка и три раза ошибся на подаче.

В следующей стадии соревнований в США Нишикори скрестит ракетки с итальянцем Фабио Фоньини, который ранее одолел хозяина кортов Дональда Янга.
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