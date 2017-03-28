Miami Open. Кеи Нишикори взял верх над Федерико Дельбонисом

Первая встреча спортсменов длилась 2 часа 14 минут. За это время Кеи записал в свой актив два эйса и семь двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта. Федерико трижды подавал навылет, сделал два брейка и три раза ошибся на подаче.

В следующей стадии соревнований в США Нишикори скрестит ракетки с итальянцем Фабио Фоньини, который ранее одолел хозяина кортов Дональда Янга.