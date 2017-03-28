Фабио Фоньини стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Майами
29-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини, занимающий 40-е место в рейтинге АТР, преодолел барьер четвёртого круга соревнований Miami Open, обыграв со счётом 6/0, 6/4 51-ю ракетку мира, 27-летнего американца Дональда Янга.
За 1 час 5 минут, проведённые на корте, Фабио реализовал три
Таким образом, в ¼ финала турнира в Майами Фоньини сразится или с японцем Кеи Нишикори, или с аргентинцем Федерико Дельбонисом.
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