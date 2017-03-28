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https://sport.mail.ru/news/tennis/29234290/
28 марта 2017, 19:50 | Теннис | GoTennis.ru

Фабио Фоньини стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Майами

29-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини, занимающий 40-е место в рейтинге АТР, преодолел барьер четвёртого круга соревнований Miami Open, обыграв со счётом 6/0, 6/4 51-ю ракетку мира, 27-летнего американца Дональда Янга.

За 1 час 5 минут, проведённые на корте, Фабио реализовал три брейк-пойнта и один раз ошибся на подаче, тогда как Дональд выполнил один эйс и допустил две двойные ошибки. Прежде счёт в личных противостояниях между спортсменами был 2:0 в пользу представителя США.

Таким образом, в ¼ финала турнира в Майами Фоньини сразится или с японцем Кеи Нишикори, или с аргентинцем Федерико Дельбонисом.
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