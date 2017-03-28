Фабио Фоньини стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Майами

За 1 час 5 минут, проведённые на корте, Фабио реализовал три брейк-пойнта и один раз ошибся на подаче, тогда как Дональд выполнил один эйс и допустил две двойные ошибки. Прежде счёт в личных противостояниях между спортсменами был 2:0 в пользу представителя США.

Таким образом, в ¼ финала турнира в Майами Фоньини сразится или с японцем Кеи Нишикори, или с аргентинцем Федерико Дельбонисом.