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https://sport.mail.ru/news/tennis/29233304/
28 марта 2017, 18:14 | Теннис | GoTennis.ru

Кудрявцев и Сеткич завершили борьбу на парном «Челленджере» в Сен-Бриё

31-летний россиянин Александр Кудрявцев, а также его 29-летний коллега Алдин Сеткич покидают парные соревнования серии «Челленджер» во Франции, проиграв на старте турнира французскому дуэту в составе Кантена Гали и Энцо Коко, — 2/6, 1/6.

За 42 минуты, проведённые на корте, Александр и Алдин выполнили один эйс и дважды ошиблись на подаче, а их оппоненты семь раз подавали навылет и реализовали четыре брейк-пойнта. Прежде пары друг с другом не встречались.

Соперники Гали и Коко по второму кругу домашнего турнира определятся несколько позже.
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