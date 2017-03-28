Кудрявцев и Сеткич завершили борьбу на парном «Челленджере» в Сен-Бриё
31-летний россиянин Александр Кудрявцев, а также его 29-летний коллега Алдин Сеткич покидают парные соревнования серии «Челленджер» во Франции, проиграв на старте турнира французскому дуэту в составе Кантена Гали и Энцо Коко, — 2/6, 1/6.
За 42 минуты, проведённые на корте, Александр и Алдин выполнили один эйс и дважды ошиблись на подаче, а их оппоненты семь раз подавали навылет и реализовали четыре
Соперники Гали и Коко по второму кругу домашнего турнира определятся несколько позже.
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