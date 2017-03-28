Кудрявцев и Сеткич завершили борьбу на парном «Челленджере» в Сен-Бриё

За 42 минуты, проведённые на корте, Александр и Алдин выполнили один эйс и дважды ошиблись на подаче, а их оппоненты семь раз подавали навылет и реализовали четыре брейк-пойнта. Прежде пары друг с другом не встречались.

Соперники Гали и Коко по второму кругу домашнего турнира определятся несколько позже.