«Кубок Дэвиса». Бернард Томич не сыграет в матче против команды США
24-летний австралийский теннисист Бернард Томич, пропускающий «Мастерс» в Майами по причине травмы спины, не сможет помочь национальной сборной своей страны в четвертьфинальном матче командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» против команды США, который с 7 по 9 апреля пройдёт в Брисбене. Об этом сообщается агентство АР.
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Ввиду этого, капитан австралийской дружины Ллейтон Хьюитт включил в состав команды следующих теннисистов: Ник Киргиос, Сэмюэл Грот, Джон Пирс, Джордан Томпсон.
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