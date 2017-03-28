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28 марта 2017, 18:14 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Дэвиса». Бернард Томич не сыграет в матче против команды США

24-летний австралийский теннисист Бернард Томич, пропускающий «Мастерс» в Майами по причине травмы спины, не сможет помочь национальной сборной своей страны в четвертьфинальном матче командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» против команды США, который с 7 по 9 апреля пройдёт в Брисбене. Об этом сообщается агентство АР.

24-летний австралийский теннисист <span class=error>Бернард</span> <span class=error>Томич</span> пропускающий <span class=error>Мастерс</span> в Майами по причине травмы спины не сможет помочь национальной сборной своей страны в четвертьфинальном матче командного чемпионата мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span> против команды США который с 7 по 9 апреля пройдёт в Брисбене. Увеличить
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Ввиду этого, капитан австралийской дружины Ллейтон Хьюитт включил в состав команды следующих теннисистов: Ник Киргиос, Сэмюэл Грот, Джон Пирс, Джордан Томпсон.
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