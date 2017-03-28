Британские СМИ сообщили о травме Шараповой

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Бывшая первая ракетка мира, возвращавшаяся домой после тренировки в Лос-Анджелесе, была замечена с пакетом льда на левом голеностопе. О степени серьезности повреждения не сообщается.

Возвращение Шараповой на корт запланировано на турнире в Штутгарте, который стартует 26 апреля.

1 марта сообщалось, что 29-летняя россиянка, дисквалифицированная за употребление запрещенного вещества, получила специальное приглашение (wild card) на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Соревнования пройдут с 15 по 21 мая. Организаторы Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») не определились, стоит ли давать россиянке приглашение.

В июне 2016-го Шарапова получила двухлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев.