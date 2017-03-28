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28 марта 2017, 18:17 | Теннис | Lenta.Ru

Британские СМИ сообщили о травме Шараповой

Российская теннисистка Мария Шарапова, готовящаяся к возвращению на корт после дисквалификации, получила травму на тренировке. Об этом сообщает Daily Mail.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> готовящаяся к возвращению на корт после дисквалификации получила травму на тренировке. Бывшая первая ракетка мира возвращавшаяся домой после тренировки в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> была замечена с пакетом льда на левом <span class=error>голеностопе</span>. О степени серьезности повреждения не сообщается. Увеличить
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© Reuters

Бывшая первая ракетка мира, возвращавшаяся домой после тренировки в Лос-Анджелесе, была замечена с пакетом льда на левом голеностопе. О степени серьезности повреждения не сообщается.

Возвращение Шараповой на корт запланировано на турнире в Штутгарте, который стартует 26 апреля.

1 марта сообщалось, что 29-летняя россиянка, дисквалифицированная за употребление запрещенного вещества, получила специальное приглашение (wild card) на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Соревнования пройдут с 15 по 21 мая. Организаторы Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») не определились, стоит ли давать россиянке приглашение.

В июне 2016-го Шарапова получила двухлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев.
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