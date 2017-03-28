Miami Open. Расписание восьмого игрового дня

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В этот день на корты спорткомплекса Crandon Park Tennis Center выйдет только одна россиянка — Светлана Кузнецова.

Вторник, 28 марта 2017 года.

Stadium. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)

Федерико Дельбонис (Аргентина) — Кеи Нишикори (Япония, 2).

Не ранее 13:00 (20:00)

Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия, 26) — Каролина Плишкова (Чехия, 2).

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Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Николя Маю (Франция).

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Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 14).

Не ранее 19:30 (02:30)

Каролин Возняцки (Дания, 12) — Люси Шафаржова (Чехия).

Не ранее 21:00 (04:00)

Ник Киргиос (Австралия, 12) — Давид Гоффин (Бельгия, 8).

Grandstand. Начало в 10:50 (17:50)

Фабио Фоньини (Италия) — Дональд Янг (США).

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Джек Сок (США, 13) — Джаред Дональдсон (США).

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Томаш Бердых (Чехия, 10) — Адриан Маннарино (Франция).

Не ранее 17:00 (00:00)

Стэн Вавринка (Швейцария, 1) — Александр Зверев (Германия, 16).

Корт № 1. Начало в 13:00 (20:00)

Сания Мирза/Барбора Стрыкова (Индия/Чехия, 3) — Ваня Кинг/Ярослава Шведова (США/Казахстан, 6).

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Габриэла Дабровски/И-Фань Сю (Канада/Китай) — Лара Арруабаррена/Чен Лянь (Испания/Китай).

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Светлана Кузнецова/Кристина Младенович (Россия/Франция) — Андреа Главацкова/Пэн Шуай (Чехия/Китай, 4).

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Николас Монро/Джек Сок (США) — Иван Додиг/Марсель Гранольерс (Хорватия/Испания, 7).