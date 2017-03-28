Майами. Александр Зверев стал участником четвёртого круга соревнований

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Встреча длилась 2 часа 42 минуты. За это время теннисисты реализовали по одной брейк-пойнту. При этом 19-летний Зверев девять раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки, а 31-летний Иснер сделал 28 эйсов и один раз ошибся при подаче. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу немца.

В 1/8 финала турнира Miami Open Зверев скрестит ракетки со швейцарцем Стэном Вавринкой.