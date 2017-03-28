Майами. Александр Зверев стал участником четвёртого круга соревнований
20-я ракетка мира, немец Александр Зверев, одержал победу над американцем Джоном Иснером, занимающим 23-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (5), 7/6 (7), 7/6 (5) в третьем раунде «Мастерса» в Майами.
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Встреча длилась 2 часа 42 минуты. За это время теннисисты реализовали по одной
В 1/8 финала турнира Miami Open Зверев скрестит ракетки со швейцарцем Стэном Вавринкой.
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