Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29225867/
28 марта 2017, 10:33 | Теннис | GoTennis.ru

Майами. Александр Зверев стал участником четвёртого круга соревнований

20-я ракетка мира, немец Александр Зверев, одержал победу над американцем Джоном Иснером, занимающим 23-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (5), 7/6 (7), 7/6 (5) в третьем раунде «Мастерса» в Майами.

20-я ракетка мира немец Александр <span class=error>Зверев</span> одержал победу над американцем Джоном <span class=error>Иснером</span> занимающим 23-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/7 (5) 7/6 (7) 7/6 (5) в третьем раунде <span class=error>Мастерса</span> в Майами. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 2 часа 42 минуты. За это время теннисисты реализовали по одной брейк-пойнту. При этом 19-летний Зверев девять раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки, а 31-летний Иснер сделал 28 эйсов и один раз ошибся при подаче. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу немца.

В 1/8 финала турнира Miami Open Зверев скрестит ракетки со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
28 марта

Майами. Александр Зверев стал участником четвёртого круга соревнований

Miami Open. Ник Киргиос взял верх над Иво Карловичем

11 эйсов помогли Давиду Гоффину пробиться в 1/8 финала турнира в Майами