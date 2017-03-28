В. Уильямс не позволила Кузнецовой защитить финал в Майами
Светлана Кузнецова в 1/8 финала турнира в Майами проиграла Винус Уильямс, а Роджер Федерер оказался сильнее
Хуана-Мартин дель Потро.
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Кузнецова не справилась с Винус Уильямс
На протяжении нескольких дней в Майами шли дожди. Это приводило к тому, что порой матчи заканчивались глубоко за полночь. Однако в понедельник, 27 марта, теннисистам ничего не мешало. Была выполнена довольно большая программа из 16 матчей — все встречи 1/8 финала у женщин и восемь игр 1/16 у мужчин. Для российских зрителей наибольший интерес представлял поединок между Светланой Кузнецовой и Винус Уильямс. Девушки встречались девять раз, но все матчи, кроме одного, прошли в 2009 году или раньше. Небольшое предпочтение можно было отдать россиянке,
Вот и с другой американкой Кузнецова стартовала довольно пассивно. Она неплохо сыграла в первом гейме, но в целом Винус действовала куда активнее. Она выходила вперёд, наносила сильные удары с задней линии, хорошо подавала и закономерно повела 3:0. Лишь при счёте 1:4 Кузнецовой удался первый удар навылет, тогда как у Винус к тому моменту набралось восемь виннеров. Светлана получше провела концовку сета, но зацепиться на приёме так и не получилось — 3:6.
Перед началом второй партии к Кузнецовой вышел её тренер Карлос Мартинес, который посоветовал ей больше играть Винус под левую руку и бить широко, чтобы Уильямс начала уставать. Советы наставника помогли. Россиянка действительно прибавила, хотя и не сразу. Первым брейк сделала Винус, но затем Светлана выиграла два гейма подряд.
В середине партии наступил не самый интересный отрезок матча, когда обе уверенно брали свои подачи. При счёте 6:5 Винус допустила пару ошибок и позволила сопернице заработать два сетбола. Правда, в обоих случаях Уильямс выполнила удары навылет слева. Вообще, её бэкхенд в этой встрече был просто потрясающим! Таким же эпитетом стоит наградить и
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Уильямс взяла верх со счётом 6:3, 7:6 (7:4) и одержала свою первую победу над игроком топ-10 за полтора года! В четвертьфинале Винус встретится с первой ракеткой мира Анжеликой Кербер, которая по счёту уверенно обыграла Рису Озаки — 6:2, 6:2, но при этом допустила 17 невынужденных ошибок.
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