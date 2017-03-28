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https://sport.mail.ru/news/tennis/29225636/
28 марта 2017, 10:15 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Ник Киргиос взял верх над Иво Карловичем

16-я ракетка мира, австралиец Ник Киргиос, обыграл хорвата Иво Карловича, занимающего 21-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/7 (4), 7/6 (2) в третьем круге соревнований Miami Open.

16-я ракетка мира австралиец Ник <span class=error>Киргиос</span> обыграл хорвата <span class=error>Иво</span> Карловича занимающего 21-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 6/7 (4) 7/6 (2) в третьем круге соревнований Miami <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. За это время 21-летний Киргиос сделал 14 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 38-летний Карлович 19 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 3:0 в пользу австралийца.

В 1/8 финала «Мастерса» в Майами Киргиосу предстоит поединок с бельгийцем Давидом Гоффином.
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