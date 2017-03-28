Miami Open. Ник Киргиос взял верх над Иво Карловичем
16-я ракетка мира, австралиец Ник Киргиос, обыграл хорвата Иво Карловича, занимающего 21-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/7 (4), 7/6 (2) в третьем круге соревнований Miami Open.
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Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. За это время 21-летний Киргиос сделал 14 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал один
В 1/8 финала «Мастерса» в Майами Киргиосу предстоит поединок с бельгийцем Давидом Гоффином.
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