Miami Open. Ник Киргиос взял верх над Иво Карловичем

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Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. За это время 21-летний Киргиос сделал 14 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 38-летний Карлович 19 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 3:0 в пользу австралийца.

В 1/8 финала «Мастерса» в Майами Киргиосу предстоит поединок с бельгийцем Давидом Гоффином.