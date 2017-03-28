Йоханна Конта вышла в четвертьфинал соревнований Miami Open
11-я ракетка мира, британка Йоханна Конта, обыграла испанку Лару Арруабаррену, занимающую 72-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/1 в четвёртом раунде турнира в Майами.
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За 1 час 20 минут матча 25-летняя Конта сделала пять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре
В четвертьфинале соревнований Miami Open Конта поборется с румынкой Симоной Халеп.
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