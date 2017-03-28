Йоханна Конта вышла в четвертьфинал соревнований Miami Open

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За 1 час 20 минут матча 25-летняя Конта сделала пять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её ровесница из Испании один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В четвертьфинале соревнований Miami Open Конта поборется с румынкой Симоной Халеп.