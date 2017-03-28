11 эйсов помогли Давиду Гоффину пробиться в 1/8 финала турнира в Майами

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Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время 26-летний Гоффин сделал 11 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его 24-летний соперник один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В следующем круге соревнований Miami Open Гоффин сыграет с австралийцем Ником Киргиосом.