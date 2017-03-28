11 эйсов помогли Давиду Гоффину пробиться в 1/8 финала турнира в Майами
12-я ракетка мира, бельгиец Давид Гоффин, переиграл аргентинца Диего Шварцмана, занимающего 42-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/3, 7/5 в третьем раунде «Мастерса» в Майами.
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Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время 26-летний Гоффин сделал 11 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре
В следующем круге соревнований Miami Open Гоффин сыграет с австралийцем Ником Киргиосом.
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