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28 марта 2017, 9:57 | Теннис | GoTennis.ru

11 эйсов помогли Давиду Гоффину пробиться в 1/8 финала турнира в Майами

12-я ракетка мира, бельгиец Давид Гоффин, переиграл аргентинца Диего Шварцмана, занимающего 42-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/3, 7/5 в третьем раунде «Мастерса» в Майами.

12-я ракетка мира бельгиец Давид <span class=error>Гоффин</span> переиграл аргентинца Диего Шварцмана занимающего 42-ю строчку рейтинга ATP со счётом 4/6 6/3 7/5 в третьем раунде <span class=error>Мастерса</span> в Майами. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время 26-летний Гоффин сделал 11 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его 24-летний соперник один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В следующем круге соревнований Miami Open Гоффин сыграет с австралийцем Ником Киргиосом.
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