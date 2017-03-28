Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29224271/
28 марта 2017, 8:26 | Теннис | Р-Спорт

Станислас Вавринка вышел в четвертый круг теннисного «Мастерса» в Майами

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Швейцарец Станислас Вавринка вышел в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти 7 миллионов долларов.

Вавринка, посеянный на турнире под первым номером, в третьем круге обыграл представителя Туниса Малека Джазири — 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 10 минут.

В четвертом круге Вавринка встретится с представителем Германии Александром Зверевым (16-й номер посева).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США