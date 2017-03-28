Станислас Вавринка вышел в четвертый круг теннисного «Мастерса» в Майами
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт. Швейцарец Станислас Вавринка вышел в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти 7 миллионов долларов.
Вавринка, посеянный на турнире под первым номером, в третьем круге обыграл представителя Туниса Малека Джазири — 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 10 минут.
В четвертом круге Вавринка встретится с представителем Германии Александром Зверевым (16-й номер посева).
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