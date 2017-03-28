Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29224080/
28 марта 2017, 8:23 | Теннис | Р-Спорт

Симона Халеп вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Майами

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Румынка Симона Халеп вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого составляет почти 7 миллионов долларов.

Халеп, посеянная под 3-м номером, обыграла в матче четвертого круга представительницу Австралии Саманту Стосур (14-й номер посева) со счетом 4:6, 7:5, 6:2. Матч продолжался 2 часа 10 минут.

Следующей соперницей Халеп станет 10-я ракетка турнира Йоханна Конта из Великобритании.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США