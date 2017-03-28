Симона Халеп вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Майами
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт. Румынка Симона Халеп вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого составляет почти 7 миллионов долларов.
Халеп, посеянная под 3-м номером, обыграла в матче четвертого круга представительницу Австралии Саманту Стосур (14-й номер посева) со счетом 4:6, 7:5, 6:2. Матч продолжался 2 часа 10 минут.
Следующей соперницей Халеп станет 10-я ракетка турнира Йоханна Конта из Великобритании.
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