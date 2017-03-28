Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29223811/
28 марта 2017, 8:11 | Теннис | ТАСС

Российская теннисистка Кузнецова уступила Винус Уильямс в 1/8 финала турнира в Майами

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти в ¼ финала турнира Женской теннисной ассоциации в Майами (призовой фонд — $6,9 млн).

Россиянка проиграла со счетом 3:6 6:7 (4:6) Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче 1/8 финала россиянка, «посеянная» на турнире под седьмым номером, уступила американке Винус Уильямс (11) со счетом 3:6, 6:7 (4:6).

Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

В следующем раунде Уильямс сыграет против немки Ангелик Кербер (1).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Исполком ПКР утвердил новые антидопинговые правила в рамках восстановления членства в МПК

Две передачи Кучерова помогли "Тампе" отыграться с 1:4 и победить "Чикаго" в НХЛ

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира в нынешнем сезоне