Российская теннисистка Кузнецова уступила Винус Уильямс в 1/8 финала турнира в Майами
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти в ¼ финала турнира Женской теннисной ассоциации в Майами (призовой фонд — $6,9 млн).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В матче 1/8 финала россиянка, «посеянная» на турнире под седьмым номером, уступила американке Винус Уильямс (11) со счетом 3:6, 6:7 (4:6).
Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
В следующем раунде Уильямс сыграет против немки Ангелик Кербер (1).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter