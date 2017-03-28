Турнир в Майами может быть перенесён в другую локацию

По сообщению издания Miami Herald, строительство предлагается осуществить на деньги инвесторов. По задумке, новый спорткомплекс должен прилегать к домашнему стадиону «Дельфинов», и там должны быть построены как игровые, так и тренировочные корты. Также на местности планируется разместить специальные зоны для отдыха и развлечений.