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28 марта 2017, 1:47 | Теннис | GoTennis.ru

Турнир в Майами может быть перенесён в другую локацию

Стивен Росс, являющийся владельцем клуба «Майами Долфинс», выступающей в американской футбольной лиге NFL, предложил построить для соревнований Miami Open новый спорткомплекс. На протяжении последних 32 лет турнир проводится в Ки-Бискейне, а Росс выступил с инициативой переноса в город Майами-Гарденс.

По сообщению издания Miami Herald, строительство предлагается осуществить на деньги инвесторов. По задумке, новый спорткомплекс должен прилегать к домашнему стадиону «Дельфинов», и там должны быть построены как игровые, так и тренировочные корты. Также на местности планируется разместить специальные зоны для отдыха и развлечений.
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