Miami Open. Роджер Федерер взял верх над Хуаном Мартином Дель Потро
Шестой номер рейтинга АТР, 35-летний швейцарец Роджер Федерер продолжает успешное выступление на «Мастерсе» в Майами, одолев в матче третьего раунда турнира 34-ю ракетку мира, 28-летнего аргентинца Хуана Мартина Дель Потро, — 6/3, 6/4.
За 1 час 22 минуты, проведённые на корте, Роджер дважды подавал навылет и реализовал один
В следующем круг соревнований в США Федерер поборется с испанцем Роберто
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