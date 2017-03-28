Miami Open. Роджер Федерер взял верх над Хуаном Мартином Дель Потро

За 1 час 22 минуты, проведённые на корте, Роджер дважды подавал навылет и реализовал один брейк-пойнт, а его соперник выполнил четыре эйса, но не сделал ни одного брейка. После этого поединка счёт в личных противостояниях между теннисистами стал 16:5 в пользу представителя Швейцарии.

В следующем круг соревнований в США Федерер поборется с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, который ранее сломил сопротивление хозяина кортов Сэма Куэрри.