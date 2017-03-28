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https://sport.mail.ru/news/tennis/29222488/
28 марта 2017, 0:08 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Роджер Федерер взял верх над Хуаном Мартином Дель Потро

Шестой номер рейтинга АТР, 35-летний швейцарец Роджер Федерер продолжает успешное выступление на «Мастерсе» в Майами, одолев в матче третьего раунда турнира 34-ю ракетку мира, 28-летнего аргентинца Хуана Мартина Дель Потро, — 6/3, 6/4.

За 1 час 22 минуты, проведённые на корте, Роджер дважды подавал навылет и реализовал один брейк-пойнт, а его соперник выполнил четыре эйса, но не сделал ни одного брейка. После этого поединка счёт в личных противостояниях между теннисистами стал 16:5 в пользу представителя Швейцарии.

В следующем круг соревнований в США Федерер поборется с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, который ранее сломил сопротивление хозяина кортов Сэма Куэрри.
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