Miami Open. Гарбин Мугуруса не сумела завершить матч против Каролин Возняцки
Шестая ракетка мира, 23-летняя испанка Гарбин Мугуруса, не смогла доиграть поединок четвёртого круга соревнований в Майами против 14-го номера мировой классификации, 26-летней датчанки Каролин Возняцки. Игра была остановлена при счёте 6/7 (1) в пользу представительницы Дании. Причины отказа спортсменки от продолжения борьбы
пресс-служба турнира не сообщает.
За 1 час 15 минут, проведённые на корте, Гарбин сделала четыре эйса, три брейка и пять двойных ошибок, а Каролин дважды подвала навылет, реализовала три
Таким образом, в четвертьфинале соревнований Miami Open Возняцки сразится с чешкой Люси Шафаржовой, которая ранее взяла верх над словачкой Доминикой Цибулковой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter