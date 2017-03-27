Miami Open. Гарбин Мугуруса не сумела завершить матч против Каролин Возняцки

За 1 час 15 минут, проведённые на корте, Гарбин сделала четыре эйса, три брейка и пять двойных ошибок, а Каролин дважды подвала навылет, реализовала три брейк-пойнта и дважды ошиблась на подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между теннисистками был 3:1 в пользу испанской спортсменки.

Таким образом, в четвертьфинале соревнований Miami Open Возняцки сразится с чешкой Люси Шафаржовой, которая ранее взяла верх над словачкой Доминикой Цибулковой.