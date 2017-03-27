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https://sport.mail.ru/news/tennis/29221834/
27 марта 2017, 21:55 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Гарбин Мугуруса не сумела завершить матч против Каролин Возняцки

Шестая ракетка мира, 23-летняя испанка Гарбин Мугуруса, не смогла доиграть поединок четвёртого круга соревнований в Майами против 14-го номера мировой классификации, 26-летней датчанки Каролин Возняцки. Игра была остановлена при счёте 6/7 (1) в пользу представительницы Дании. Причины отказа спортсменки от продолжения борьбы пресс-служба турнира не сообщает.

За 1 час 15 минут, проведённые на корте, Гарбин сделала четыре эйса, три брейка и пять двойных ошибок, а Каролин дважды подвала навылет, реализовала три брейк-пойнта и дважды ошиблась на подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между теннисистками был 3:1 в пользу испанской спортсменки.

Таким образом, в четвертьфинале соревнований Miami Open Возняцки сразится с чешкой Люси Шафаржовой, которая ранее взяла верх над словачкой Доминикой Цибулковой.
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