Томаш Бердых вышел в четвёртый раунд «Мастерса» в Майами

Матч длился 1 час 23 минуты. За это время Томаш сделал шесть эйсов, два брейка и три двойные ошибки, а Жиль шесть раз подавал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между игроками стал равным — 1:1.

В борьбе за выход в четвертьфинал турнира в США Бердых померится силами либо с французом Адрианом Маннарино, либо с хорватом Борной Чоричем.