Томаш Бердых вышел в четвёртый раунд «Мастерса» в Майами
31-летний чешский теннисист Томаш Бердых, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, стал участником четвёртого круга соревнований Miami Open, переиграв 29-ю ракетку мира, 33-летнего люксембуржца Жиля Мюллера, — 6/3, 6/4.
Матч длился 1 час 23 минуты. За это время Томаш сделал шесть эйсов, два брейка и три двойные ошибки, а Жиль шесть раз подавал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между игроками стал равным — 1:1.
В борьбе за выход в четвертьфинал турнира в США Бердых померится силами либо с французом Адрианом Маннарино, либо с хорватом Борной Чоричем.
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