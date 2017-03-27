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https://sport.mail.ru/news/tennis/29221145/
27 марта 2017, 20:32 | Теннис | GoTennis.ru

Майами. Доминика Цибулкова потерпела поражение от Люси Шафаржовой

Четвёртый номер рейтинга WTA, 27-летняя словачка Доминика Цибулкова, покидает соревнования Miami Open в США, проиграв в четвёртом раунде турнира 36-й ракетке мира, 30-летней чешке Люси Шафаржовой, — 6/7 (5), 1/6.

Встреча длилась 1 час 49 минут. За это время Доминика записала в свой актив один эйс и четыре двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта, тогда как Люси девять раз подавала навылет, сделала пять брейков и восемь раз ошиблась на подаче. Таким образом, чешская спортсменка сократила отставание в личных противостояниях с Цибулковой до 3:5.

В 1/8 финала соревнований Шафаржова поборется или с испанкой Гарбин Мугурусой, или с датчанкой Каролин Возняцки.
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