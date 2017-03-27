Майами. Доминика Цибулкова потерпела поражение от Люси Шафаржовой

Встреча длилась 1 час 49 минут. За это время Доминика записала в свой актив один эйс и четыре двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта, тогда как Люси девять раз подавала навылет, сделала пять брейков и восемь раз ошиблась на подаче. Таким образом, чешская спортсменка сократила отставание в личных противостояниях с Цибулковой до 3:5.

В 1/8 финала соревнований Шафаржова поборется или с испанкой Гарбин Мугурусой, или с датчанкой Каролин Возняцки.