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https://sport.mail.ru/news/tennis/29220895/
27 марта 2017, 20:09 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Каролина Плишкова взяла верх над Барборой Стрыковой

Третья ракетка мира, 25-летняя чешка Каролина Плишкова, успешно преодолела барьер четвёртого круга соревнований Miami Open, обыграв 20-й номер мирового рейтинга, свою 30-летнюю соотечественницу Барбору Стрыкову, — 6/1, 6/4.

За 1 час 10 минут, проведённые на корте, Каролина записала в свой актив два эйса и пять двойных ошибок, реализовав при этом пять брейк-пойнтов, тогда как Барбора сделала два брейка и дважды ошиблась на подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между игроками был равным — 1:1.

Теперь на турнире в Майами Плишковой предстоит сразится или с хозяйкой кортов Бетани Маттек-Сэндс, или с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони.
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