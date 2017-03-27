Miami Open. Каролина Плишкова взяла верх над Барборой Стрыковой
Третья ракетка мира, 25-летняя чешка Каролина Плишкова, успешно преодолела барьер четвёртого круга соревнований Miami Open, обыграв 20-й номер мирового рейтинга, свою 30-летнюю соотечественницу Барбору Стрыкову, — 6/1, 6/4.
За 1 час 10 минут, проведённые на корте, Каролина записала в свой актив два эйса и пять двойных ошибок, реализовав при этом пять
Теперь на турнире в Майами Плишковой предстоит сразится или с хозяйкой кортов Бетани
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