Miami Open. Каролина Плишкова взяла верх над Барборой Стрыковой

За 1 час 10 минут, проведённые на корте, Каролина записала в свой актив два эйса и пять двойных ошибок, реализовав при этом пять брейк-пойнтов, тогда как Барбора сделала два брейка и дважды ошиблась на подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между игроками был равным — 1:1.

Теперь на турнире в Майами Плишковой предстоит сразится или с хозяйкой кортов Бетани Маттек-Сэндс, или с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони.