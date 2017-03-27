Анна Калинская не смогла доиграть стартовый поединок на соревнованиях ITF во Франции

За 2 часа 14 минут, проведённые на корте, обе спортсменки сделали по одному эйсу и шести брейкам, но Анна допустила при этом три двойные ошибки, а Ан-Софи — две. Прежде теннисистки друг с другом не играли.

В борьбе за выход в ¼ финала турнира Месташ скрестит ракетки или с британкой Лаурой Робсон, или с болгаркой Изабеллой Шиниковой.