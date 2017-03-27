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https://sport.mail.ru/news/tennis/29220481/
27 марта 2017, 19:54 | Теннис | GoTennis.ru

Анна Калинская не смогла доиграть стартовый поединок на соревнованиях ITF во Франции

18-летняя российская теннисистка Анна Калинская, находящаяся на 159-й позиции в мировой классификации, не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований, не доиграв свой дебютный матч против 243-й ракетки мира, 23-летней бельгийки Ан-Софи Месташ. Встреча была остановлена при счёте 6/2, 5/7, ¼ в пользу представительницы Бельгии.

За 2 часа 14 минут, проведённые на корте, обе спортсменки сделали по одному эйсу и шести брейкам, но Анна допустила при этом три двойные ошибки, а Ан-Софи — две. Прежде теннисистки друг с другом не играли.

В борьбе за выход в ¼ финала турнира Месташ скрестит ракетки или с британкой Лаурой Робсон, или с болгаркой Изабеллой Шиниковой.
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