Анастасия Комардина успешно стартовала на турнире ITF во Франции
177-я ракетка мира, россиянка Анастасия Комардина, обыграла француженку Марго Йеролимос, занимающую 384-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/3 на старте турнира ITF в
Круаси-Бобуре (Франция).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время 19-летняя Комардина сделала два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре
Во втором круге турнира ITF во Франции Комардина сыграет либо с чешкой Мари Бузковой, либо с бельгийкой Мариной Заневской.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter