Анастасия Комардина успешно стартовала на турнире ITF во Франции

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Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время 19-летняя Комардина сделала два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её ровесница из Франции ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором круге турнира ITF во Франции Комардина сыграет либо с чешкой Мари Бузковой, либо с бельгийкой Мариной Заневской.