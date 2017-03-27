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27 марта 2017, 16:56 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Комардина успешно стартовала на турнире ITF во Франции

177-я ракетка мира, россиянка Анастасия Комардина, обыграла француженку Марго Йеролимос, занимающую 384-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/3 на старте турнира ITF в Круаси-Бобуре (Франция).

177-я ракетка мира россиянка Анастасия <span class=error>Комардина</span> обыграла француженку <span class=error>Марго</span> Йеролимос занимающую 384-ю строчку рейтинга WTA со счётом 7/5 6/3 на старте турнира ITF в <nobr>Круаси-Бобуре</nobr> (Франция). Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время 19-летняя Комардина сделала два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её ровесница из Франции ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором круге турнира ITF во Франции Комардина сыграет либо с чешкой Мари Бузковой, либо с бельгийкой Мариной Заневской.
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