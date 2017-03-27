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27 марта 2017, 15:43 | Теннис | GoTennis.ru

Вера Звонарёва сыграет с лидером посева в первом матче турнира ITF в Турции

Экс-вторая ракетка мира, россиянка Вера Звонарёва, получившая wild card на турнир ITF в Турции, стартует с поединка против первой сеянной ракетки соревнований, британки Кэти Бултер.

<nobr>Экс-вторая</nobr> ракетка мира россиянка Вера <span class=error>Звонарёва</span> получившая <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> на турнир ITF в Турции стартует с поединка против первой сеянной ракетки соревнований британки <span class=error>Кэти</span> <span class=error>Бултер</span>. Увеличить
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Также на турнире ITF в Стамбуле выступят Алина Силич, Валентина Ивахненко, Екатерина Казионова, Дарья Кружкова, Валерия Уржумова и Елена Рыбакина.
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