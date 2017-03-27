Вера Звонарёва сыграет с лидером посева в первом матче турнира ITF в Турции
Экс-вторая ракетка мира, россиянка Вера Звонарёва, получившая wild card на турнир ITF в Турции, стартует с поединка против первой сеянной ракетки соревнований, британки Кэти Бултер.
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Также на турнире ITF в Стамбуле выступят Алина Силич, Валентина Ивахненко, Екатерина Казионова, Дарья Кружкова, Валерия Уржумова и Елена Рыбакина.
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