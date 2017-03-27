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27 марта 2017, 15:03 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: 1000 матчей — это большое достижение для меня

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал 1000-й матч в своей карьере.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> прокомментировал 1000-й матч в своей карьере. Увеличить
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«1000 матчей — это очень много. И здорово, что мне удалось достичь этой отметки. Это свидетельствует о том, что моя карьера длится уже очень долго. На протяжении долгого времени мне говорили, что моя карьера скоро завершится, так что для меня это большое достижение. Прекрасно помню свой первый матч в Туре: я выступал дома, на Мальорке. Тогда мне удалось выиграть, это было прекрасное и незабываемое чувство.

На турнире в Майами Кольшрайбер играл просто великолепно, но это теннис. Он так здорово действовал в первом сете, что можно с уверенность сказать, что это была его победа, а не моё поражение. Но матч был долгим, и мне удалось справиться с давлением. Я оказывал мощное сопротивление в начале второй партии, а потом начал играть просто отлично, — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
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