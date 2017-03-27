Шарапова: Возвращение. Десять важнейших побед в карьере Марии Шараповой

Период дисквалификации Марии Шараповой подходит к концу, так что уже совсем скоро россиянка порадует болельщиков возвращением в профессиональный теннис на турнире в Штутгарте. В связи с этим Портал GoTennis.ru начинает цикл материалов под названием «Шарапова: Возвращение», посвящённый главной российской теннисистке. Важнейшие успехи и провалы, главные турниры и люди в карьеры Шараповой, смешные слухи и острые цитаты — всё это вы найдёте в нашем цикле.



Сегодняшняя статья посвящена главным победам в карьере Марии по версии GoTennis.ru. Две победы над Сереной, дуэт с Кириленко, победы в проигранном матче за сборную и ещё семь знаковых соревнований.





Парный Бирмингем-2004 — титул в дуэте с Кириленко.

Мария Шарапова — одиночная теннисистка, это знают все. Она привыкла рассчитывать только на себя, беспокоится о своей карьере и держится вдалеке от соперниц — это тоже не новость. Но в начале карьеры россиянки всё было несколько иначе. Шарапова даже завоевала три парных трофея. Первые два — в дуэте с Тамарин Танасугарн. Но для российских болельщиков победа на турнире в Бирмингеме будет стоять особняком.



Во-первых, потому что в ней объединились главная российская парница двухтысячных и главная российская теннисистка нового века — Шарапова играла в дуэте с Марией Кириленко. Во-вторых, потому что Мария не только выиграла одиночный и парный турниры, но и феноменально подготовилась к травяному сезону-2004. Возможно, без выступления в Бирмингеме не было бы и следующего пункта нашего списка.



Уимблдон-2004 и разгром Серены Уильямс в финале.

На Australian Open-2004 Мария предсказуемо проиграла Анастасии Мыскиной в третьем раунде, на «Ролан Гаррос» того же года удивила многих, дойдя до четвертьфинала, а на Уимблдоне — завоевала чемпионский титул, нанеся поражение Серене Уильямс. Спустя почти тринадцать лет это звучит так же удивительно, как и в уже далёком 2004.



Сейчас можно честно сказать, что до четвертьфинала Шараповой немного везло — имена первых трёх соперниц были не такими уж громкими, а в четвёртом раунде россиянка сыграла не с Мыскиной, а с Эми Фрейзер. Но выступление Марии в последних трёх поединках турнира не позволит даже самым явным её хейтерам назвать этот титул незаслуженным.



В четвертьфинале против Аи Сугиямы Мария в борьбе отдала первый сет, во второй партии прибавила, восстановив равенство в счёте, а концовке встречи была просто неудержима — 5/7, 7/5, 6/1. Полуфинальный матч с Линдсэй Дэвенпорт прошёл по похожей схеме, только в первой партии россиянка выглядела довольно неуверенной, а второй сет получился куда более напряжённым. Зато в концовке поединка всё прошло просто идеально — 2/6, 7/6 (5), 6/1 — и новая надежда всего российского тенниса выходит в свой первый финал «мэйджора» в возрасте 17 лет.



Финал же турнира против Серены Уильямс — это, пожалуй, самое эмоциональное для российских любителей тенниса событие двадцать первого века. Даже спустя тринадцать лет эмоции от этой удивительной победы превалируют над попытками оценить реальный уровень соперниц. Семнадцатилетняя Шарапова ещё не столкнулась с психологическим блоком перед более опытной американкой и была готова взять реванш за поражение на мартовском турнире в Майами. Во второй встрече с Сереной в карьере Мария была неудержима и доминировала почти в каждом игровом аспекте. В начале 2000-х российские болельщики были несколько более избалованы результатами, чем сейчас, но даже тогда этот триумф казался чем-то выдающимся и уж точно — началом выдающейся карьеры будущей великой чемпионки. За одни только эти эмоции данный матч должен навсегда войти в число величайших побед Шараповой.



Итоговый чемпионат WTA-2004 и вторая победа над Сереной.

Уверен, что в 2017 году любую ровесницу семнадцатилетней Шараповой, показывающую такие же результаты, эксперты и болельщики моментально вознесли бы до статуса «второй Штеффи Граф», а после такой же мощной концовки года — оспорили бы величие золотого сезона немки. Судите сами: в 2004 году Мария сыграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос», вышла в финал турнира в Цюрихе, побеждала в Бирмингеме, Сеуле и Токио и, конечно же, стала чемпионкой Уимблдона. Если бы Бушар показала такие результаты в 2014 году, её бы до сих пор считали фаворитом каждого «мэйджора». Такой выдающийся год в исполнении юной россиянки должен был завершаться чем-то столь же крутым. И Марии это удалось!



Шарапова проиграла Моресмо, заставив болельщиков поволноваться, но затем уверенно победила Кузнецову и Звонарёву. В полуфинале Шарапова отыгралась после невнятного первого сета с Мыскиной, — 2/6, 6/2, 6/2 — надолго закрыв вопрос о том, кто является главной российской теннисисткой, но в финале её ждала встреча с Сереной — американка уже была первой ракеткой мира, уже побеждала на «мэйджорах» и ей было двадцать три года — конечно, она не собиралась делиться славой с россиянкой и оставаться в тени новой звезды Тура.



Начало встречи было похоже на многие последующие матчи Марии и Серены — россиянка была хороша, но Уильямс банально действовала лучше, не без борьбы взяв первый сет. Но в оставшихся двух партиях именно Шарапова выглядела более опытной теннисисткой, способной справляться с нервами и спокойно двигаться вперёд ради победы. 4/6, 6/2, 6/4 — и Мария идеальным образом завершает сезон, убедив болельщиков всего мира в том, что перед нами — одна из лучших теннисисток поколения.



2004 год оказался отличным для всей российской части Тура — на Итоговом турнире WTA играли пять россиянок. Первой ракеткой мира по итогам сезона осталась Линдсэй Дэвенпорт, но после Итогового в Лос-Анджелесе ни у кого не было сомнений в том, что был год Марии Шараповой.





US Open-2006 — матчи с Моресмо и Энен.

Нельзя сказать, что в следующие два года карьера Шараповой не задалась, но россиянка определённо не реализовала всех ожиданий, свалившихся на неё после сезона-2004. С одной стороны, она шесть раз играла в полуфиналах турниров «Большого шлема», с другой — шесть раз проигрывала в полуфиналах турниров «Большого шлема».



До четвертьфинала всё происходило довольно просто — Мария выходила на корт, уничтожала соперницу, мило махала трибунам и уходила готовиться к следующей встрече. Но в четвертьфинале всё пошло несколько по другому пути. Россиянке противостояла 26-я ракетка мира, француженка Татьяна Головин, которая неожиданно оказалась готова играть с Шараповой на равных. Татьяна дрогнула лишь однажды — на тай-брейке второго сета, но в матче с нацеленной на успех Марией этого оказалось достаточно — 7/6 (4), 7/6 (0).



Затем был удивительный полуфинал с первой ракеткой мира Моресмо, где на корт будто бы поочерёдно выходили две разные француженки. В первом сете Амели на корте не было — счёт 6/0 полностью отражает происходившее в партии, затем Моресмо собралась и в борьбе, хотя и относительно спокойно, взяла второй сет. Но затем в игру вернулась Амели из первого сета — и снова 0/6 от россиянки.

Финал был довольно равным, но в решающие моменты сильнее неизбежно оказывалась Мария. 6/4, 6/4 — слёзы, маленькое чёрное платье, ощущение, что Шарапова готова потерять сознание от эмоций и трогательная речь уже успокоившейся девушки — 19-летняя россиянка становится двукратной чемпионкой «мэйджоров».



Australian Open-2008 — заявка на карьерный «Шлем».

В начале 2008 года Шараповой нужно было реабилитироваться (прежде всего — в своих глазах) за прошедший сезон: разочаровывающее поражение от Серены в мельбурнском финале, проваленные Уимблдон и US Open и за три взятых гейма в матче с Иванович на «Ролан Гаррос».



С первого же розыгрыша Открытого первенства Австралии стало ясно — Мария считает сезон-2007 досадной ошибкой, воспоминания о которой нужно как можно скорее перебить новыми — более позитивными и яркими. В итоге, вплоть до полуфинала, самым непростым для Шараповой был стартовый поединок с Еленой Костанич — 6/4, 6/3. В следующих пяти встречах (Дэвенпорт, Веснина, Дементьева, Энен, Янкович) россиянка ни разу не отдала оппонентке более четырёх геймов.



Конечно, Марии снова немного повезло — Серену из сетки выбила Янкович, но счёт 6/3, 6/1 в противостоянии с сербкой показал, что Шарапова заслуживает место в финале.



Финал против ещё одной сербки — Аны Иванович — получился отличным реваншем за прошлогодний «Ролан Гаррос» и убедительным напоминанием о себе — 7/5, 6/3 — и 21-летняя россиянка делает громкую заявку на карьерный «Шлем».



Рим-2011 — свержение Возняцки.

Internazionali BNL d’Italia — это единственный турнир серии «Премьер», покорявшийся Шараповой трижды. Но в мае 2011 года всё было иначе — россиянка ещё не побеждала на грунтовых покрытиях, демонстрируя свои лучшие результаты на харде.



Поэтому римский титул стал для Марии настоящим прорывом, несколько изменившим отношение болельщиков и экспертов. Если прежде Шарапова лучше играла на траве или на харде, то сегодня многие называют россиянку грунтовой королевой. И началось всё это после итальянского «Премьера».



И хотя Марии вновь немного повезло — ещё одна её постоянная соперница Виктория Азаренко снялась с четвертьфинала, в котором лидировала — дальнейшая игра Шараповой развеяла любые сомнения.



В полуфинале была повержена Каролин Возняцки — тогдашняя первая ракетка мира, дважды подряд побеждавшая россиянку прежде, — 7/5, 6/3. В финале же Мария довольно спокойно обыграла Саманту Стосур, убедив весь мир, что она способна показывать высокие результаты на любом покрытии.





«Ролан Гаррос"-2012 — реализация грунтовых амбиций.

Римского грунтового прогресса Шараповой первоначально оказалось недостаточно — на Открытом первенстве Франции-2011 она уступила огненной Ли На в полуфинале, хотя и навязала китаянке борьбу. А вот год спустя россиянка наконец-то взяла главный грунтовый турнир — на «Ролан Гаррос"-2012 ей не было равных. В трёх последних раундах соревнований Мария отдала соперницам всего 16 геймов.



Болельщики Шараповой заволновались лишь один раз — когда в четвёртом раунде чешка Клара Закопалова на тай-брейке взяла второй сет. Но затем Мария не отдавала оппоненткам больше трёх геймов в партии.



В финале была обыграна Сара Эррани — и вновь, слёзы, поздравления, приём поздравлений по телефону, милая речь — и российская теннисистка впервые становится обладательницей карьерного «Шлема».



Мадрид-2014 — камбек в матче с Халеп.

На мадридском «Премьере» Марии также не пришлось встречаться с Сереной (в этот раз американка просто снялась после третьего раунда), но сетка россиянки и без того не выглядела простой — на пути к финалу она одолела Клару Коукалову, Кристину МакХэйл, Саманту Стосур, Ли На и Агнешку Радваньску.



В финале Шарапова играла с великолепно проводившей сезон Халеп, которая была способна на победу и, возможно, заслуживала этого. Но Мария показала, почему многие считают именно её олицетворением современного тенниса — такого непредсказуемого и переменчивого, но всегда захватывающего.



Россиянка провалила первый сет, взяв лишь одну партию. Некоторые комментаторы ещё в середине партии заявили, что Шараповой просто не удастся собраться на остаток встречи. Но в следующих двух сетах уже Халеп выглядела блекло на фоне агрессивной Марии — россиянке удавалось почти всё, и встреча закончилась со счётом 1/6, 6/2, 6/3, а Шарапова завоевала свой первый мадридский титул, собрав полную коллекцию грунтовых «Премьеров».



«Ролан Гаррос"-2014 и триллер с Халеп.

На Открытом чемпионате Франции-2014 Мария доказала, что, в общем-то, способна на всё, если для этого не нужно будет играть с Сереной.



Проведя на корте почти в два раза больше соперницы, выиграть трёхчасовой финал — да, одержать три подряд волевые победы — да, уйти с корта, не отдав сопернице ни гейма — да, побеждать «вторых Шараповых» — да, выйти на высочайший уровень после сложнейшей травмы и операции — да, привлекать миллионы болельщиков — конечно же!



Хотя многие эксперты и говорят, что творцом триумфа россиянки частично является Гарбин Мугуруса, одолевшая Серену во втором раунде, свою победу Мария заслужила. В четвёртом раунде Шарапова отдала Саманте Стосур первый сет, но затем не оставила оппонентке шансов в оставшихся партиях — 3/6, 6/4, 6/0. Затем, встретившись с Мугурусой, Мария достаточно неловко действовала в стартовом сете, что явно окрылило испанку — вторая партия получилась очень напряжённой, а её исход определили несколько розыгрышей. Но вот на решающую часть матча Гарбин не хватило сил — 1/6, 7/5, 6/1 — и Шарапова продолжает путь за вторым парижским титулом. Полуфинальный матч в целом развивался по такому же сценарию: «канадская Шарапова» Бушар взяла первый сет, отлично поборолась во втором, но в третьем — не справилась с усталостью и давлением — 4/6, 7/5, 6/2.



А вот финальная встреча была не похожа на все парижские матчи россиянки. Начало матча ознаменовалось брейком Халеп, который стал возможен после ошибок Шараповой, но затем Мария заметно прибавила, всё-таки забрав сет, — 6/4. Во второй партии уже Мария вела 2/0 после брейка, но преимущество ей удержать не удалось — очень напряжённый сет закончился со счётом 7/6 (5) в пользу румынки. В решающей партии россиянка снова сделала брейк в первом гейме, но затем Халеп взяла две подачи соперницы и повела 2/0. Вообще, этот сет получился насыщенным событиям — соперницы обменялись брейками, но затем опыт Марии перевесил — спустя 3 часа 2 минуты после выхода на корт именно она поднимала над головой трофей «Ролан Гаррос».



Спустя два года с последнего триумфа такого уровня, Шарапова снова оказалась чемпионкой турнира «Большого шлема». В июне 2014 года будущее россиянки казалось безоблачным, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе.





«Кубок Федерации"-2015 и матч с Квитовой.