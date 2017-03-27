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27 марта 2017, 13:14 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс: Чувствовала по ходу матча, что играю всё лучше и лучше

Американка Винус Уильямс прокомментировала свою победу в третьем раунде соревнований Miami Open, а также поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Американка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> прокомментировала свою победу в третьем раунде соревнований Miami <span class=error>Open</span> а также поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Светланой <span class=error>Кузнецовой</span>. Увеличить
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«Я чувствовала по ходу матча, что играю всё лучше и лучше. Это то, чего я хотела добиться. В начале встречи моей сопернице удалось сделать брейк. Мы никогда с ней раньше не встречались, так что пришлось приспосабливаться и находить свой ритм. Думаю, она сыграла неплохо: она мощно била и навязывала мне борьбу в каждом розыгрыше.

Меня очень вдохновляет моя сестра Серена, она крутая. Часть вдохновения исходит изнутри, а большего мне и не нужно. Я всегда отдаю на корте всё: кровь, пот, слёзы. Иногда приходится проиграть сет, чтобы найти свою игру, но мне это не нравится. Хорошо, что сегодня я довольно быстро приспособилась.

Что касается Кузнецовой, то мы провели немало великолепных матчей. Мы встречались, когда она только начинала свою карьеру. С тех пор мы обе достигли успеха и по-прежнему играем, это потрясающе. Я хорошо знаю манеру её игры, а она — мою, так что не думаю, что будет что-то новое. Я буду стараться контролировать то, что будет происходить на корте, — приводит слова старшей из сестёр Уильямс официальный сайт WTA.
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