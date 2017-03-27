Винус Уильямс: Чувствовала по ходу матча, что играю всё лучше и лучше

«Я чувствовала по ходу матча, что играю всё лучше и лучше. Это то, чего я хотела добиться. В начале встречи моей сопернице удалось сделать брейк. Мы никогда с ней раньше не встречались, так что пришлось приспосабливаться и находить свой ритм. Думаю, она сыграла неплохо: она мощно била и навязывала мне борьбу в каждом розыгрыше.

Меня очень вдохновляет моя сестра Серена, она крутая. Часть вдохновения исходит изнутри, а большего мне и не нужно. Я всегда отдаю на корте всё: кровь, пот, слёзы. Иногда приходится проиграть сет, чтобы найти свою игру, но мне это не нравится. Хорошо, что сегодня я довольно быстро приспособилась.