Мирза Башич стал триумфатором «Челленджера» в Мексике
214-я ракетка мира Мирза Башич из Боснии и Герцеговины выиграл «Челленджер» с Гвадалахаре (Мексика), в финальном поединке одолев канадца Дениса Шаповалова, занимающего 194-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4.
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Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время 25-летний Башич сделал четыре эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал два
Напомним, что общий призовой фонд «Челленджера» в Гвадалахаре составляет 50 тысяч долларов.
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