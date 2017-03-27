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https://sport.mail.ru/news/tennis/29214393/
27 марта 2017, 12:14 | Теннис | GoTennis.ru

Мирза Башич стал триумфатором «Челленджера» в Мексике

214-я ракетка мира Мирза Башич из Боснии и Герцеговины выиграл «Челленджер» с Гвадалахаре (Мексика), в финальном поединке одолев канадца Дениса Шаповалова, занимающего 194-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4.

214-я ракетка мира <span class=error>Мирза</span> <span class=error>Башич</span> из Боснии и Герцеговины выиграл Челленджер с Гвадалахаре (Мексика) в финальном поединке одолев канадца Дениса Шаповалова занимающего 194-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 6/4. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время 25-летний Башич сделал четыре эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 17-летний Шаповалов 12 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Напомним, что общий призовой фонд «Челленджера» в Гвадалахаре составляет 50 тысяч долларов.
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