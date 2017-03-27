Мирза Башич стал триумфатором «Челленджера» в Мексике

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Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время 25-летний Башич сделал четыре эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 17-летний Шаповалов 12 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Напомним, что общий призовой фонд «Челленджера» в Гвадалахаре составляет 50 тысяч долларов.