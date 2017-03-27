Рафаэль Надаль провёл 1000-й матч в своей карьере

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Таким образом, Надаль стал 11-м теннисистом в Открытой эре, которому удалось преодолеть барьер в 1000 матчей. Лидером по этому показателю является американец Джимми Коннорс, на счету которого 1535 матчей.

Среди действующих теннисистов этот рубеж покорился только швейцарцу Роджеру Федереру (1340 матчей) и испанцу Давиду Ферреру (1034 матча).