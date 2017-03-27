Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29213452/
27 марта 2017, 11:20 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль провёл 1000-й матч в своей карьере

Испанец Рафаэль Надаль сыграл 1000-й матч в одиночном разряде в своей карьере. Юбилейным стал поединок с немцем Филиппом Кольшрайбером на «Мастерсе» в Майами, в котором испанец одержал победу. Теперь в активе теннисиста 822 победы и 178 поражений.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> сыграл 1000-й матч в одиночном разряде в своей карьере. Юбилейным стал поединок с немцем Филиппом Кольшрайбером на <span class=error>Мастерсе</span> в Майами в котором испанец одержал победу. Теперь в активе теннисиста 822 победы и 178 поражений. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Таким образом, Надаль стал 11-м теннисистом в Открытой эре, которому удалось преодолеть барьер в 1000 матчей. Лидером по этому показателю является американец Джимми Коннорс, на счету которого 1535 матчей.

Среди действующих теннисистов этот рубеж покорился только швейцарцу Роджеру Федереру (1340 матчей) и испанцу Давиду Ферреру (1034 матча).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Miami Open. Расписание седьмого игрового дня

Miami Open. Расписание седьмого игрового дня

Понедельник, 27 марта — седьмой игровой день турнира Miami Open в Майами. Сегодня состоятся матчи третьего круга в мужском одиночном разряде и четвёртого круга в женском, а также продолжатся соревнования пар.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Анжелик Кербер: Мне нравится, когда каждая партия проходит в упорной борьбе

Рафаэль Надаль провёл 1000-й матч в своей карьере

Джейми Маррей: Сомневаюсь, что Энди сможет помочь команде в матче против Франции в "Кубке Дэвиса"