Рафаэль Надаль провёл 1000-й матч в своей карьере
Испанец Рафаэль Надаль сыграл 1000-й матч в одиночном разряде в своей карьере. Юбилейным стал поединок с немцем Филиппом Кольшрайбером на «Мастерсе» в Майами, в котором испанец одержал победу. Теперь в активе теннисиста 822 победы и 178 поражений.
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Таким образом, Надаль стал 11-м теннисистом в Открытой эре, которому удалось преодолеть барьер в 1000 матчей. Лидером по этому показателю является американец Джимми Коннорс, на счету которого 1535 матчей.
Среди действующих теннисистов этот рубеж покорился только швейцарцу Роджеру Федереру (1340 матчей) и испанцу Давиду Ферреру (1034 матча).
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