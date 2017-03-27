Джейми Маррей: Сомневаюсь, что Энди сможет помочь команде в матче против Франции в «Кубке Дэвиса»
Британец Джейми Маррей выразил сомнения по поводу того, что его брат Энди сможет сыграть за сборную в матче командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» против команды Франции.
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Видимо, что-то случилось...
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«У него нечто вроде разрыва в локте. Он рассказал, что уже может делать почти всё, кроме подач, однако ему необходим отдых. Сомневаюсь, что он сможет помочь команде в матче против Франции в «Кубке Дэвиса». Но если он всё же сыграет, то это будет здорово.
Однако для него важнее всего восстановиться, потому что в последнее время он испытывал сразу несколько проблем: он болел простудой, а теперь к этому прибавилась травма локтя. Когда он снялся с турнира, то
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