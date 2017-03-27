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27 марта 2017, 11:20 | Теннис | GoTennis.ru

Джейми Маррей: Сомневаюсь, что Энди сможет помочь команде в матче против Франции в «Кубке Дэвиса»

Британец Джейми Маррей выразил сомнения по поводу того, что его брат Энди сможет сыграть за сборную в матче командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» против команды Франции.

Британец <span class=error>Джейми</span> <span class=error>Маррей</span> выразил сомнения по поводу того что его брат <span class=error>Энди</span> сможет сыграть за сборную в матче командного чемпионата мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span> против команды Франции. Увеличить
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«У него нечто вроде разрыва в локте. Он рассказал, что уже может делать почти всё, кроме подач, однако ему необходим отдых. Сомневаюсь, что он сможет помочь команде в матче против Франции в «Кубке Дэвиса». Но если он всё же сыграет, то это будет здорово.

Однако для него важнее всего восстановиться, потому что в последнее время он испытывал сразу несколько проблем: он болел простудой, а теперь к этому прибавилась травма локтя. Когда он снялся с турнира, то два-три дня лежал с гриппом. Я считаю, что ему нужно сделать небольшую паузу, чтобы окончательно вылечиться, потому что в будущем его ждёт много важных турниров, — приводит слова Джеми Маррея The Telegraph.
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