Джейми Маррей: Сомневаюсь, что Энди сможет помочь команде в матче против Франции в «Кубке Дэвиса»

«У него нечто вроде разрыва в локте. Он рассказал, что уже может делать почти всё, кроме подач, однако ему необходим отдых. Сомневаюсь, что он сможет помочь команде в матче против Франции в «Кубке Дэвиса». Но если он всё же сыграет, то это будет здорово.

Однако для него важнее всего восстановиться, потому что в последнее время он испытывал сразу несколько проблем: он болел простудой, а теперь к этому прибавилась травма локтя. Когда он снялся с турнира, то два-три дня лежал с гриппом. Я считаю, что ему нужно сделать небольшую паузу, чтобы окончательно вылечиться, потому что в будущем его ждёт много важных турниров, — приводит слова Джеми Маррея The Telegraph.