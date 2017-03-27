Miami Open. Расписание седьмого игрового дня
Понедельник, 27 марта — седьмой игровой день турнира Miami Open в Майами. Сегодня состоятся матчи третьего круга в мужском одиночном разряде и четвёртого круга в женском, а также продолжатся соревнования пар.
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В этот день на корты спорткомплекса Crandon Park Tennis Center выйдут две россиянки — Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова.
Понедельник, 27 марта 2017 года.
Stadium. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)
Барбора Стрыкова (Чехия, 15) — Каролина Плишкова (Чехия, 2).
Не ранее 13:00 (20:00)
Гарбин Мугуруса (Испания, 6) — Каролин Возняцки (Дания, 12).
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Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 29).
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Джон Иснер (США, 18) — Александр Зверев (Германия, 16).
Не ранее 19:30 (02:30)
Стэн Вавринка (Швейцария, 1) — Малек Жазири (Тунис).
Не ранее 21:00 (04:00)
Винус Уильямс (США, 11) — Светлана Кузнецова (Россия, 7).
Grandstand. Начало в 11:00 (18:00)
Томаш Бердых (Чехия, 10) — Жиль Мюллер (Люксембург, 24).
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Сэм Куэрри (США, 22) — Роберто
Не ранее 15:00 (22:00)
Анжелик Кербер (Германия, 1) — Риса Одзаки (Япония).
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Ник Киргиос (Австралия, 12) — Иво Карлович (Хорватия, 17).
Не ранее 17:00 (00:00)
Диего Шварцман (Аргентина) — Давид Гоффин (Бельгия, 8).
Корт № 1. Начало в 11:00 (18:00)
Люси Шафаржова (Чехия) — Доминика Цибулкова (Словакия, 4).
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Адриан Маннарино (Франция) — Борна Чорич (Хорватия).
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Мирьяна
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Йоханна Конта (Великобритания, 10) — Лара Арруабаррена (Испания).
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Симона Халеп (Румыния, 3) — Саманта Стосур (Австралия, 14).
Корт № 2. Начало в 11:00 (18:00)
Лукаш Кубот/Марсело Мело (Польша/Бразилия, 6) —
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Бенджамин Беккер/Даниэль Нестор (США/Канада) —
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Эшли Барти/Кейси Дельаква (Австралия) —
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Хенри Континен/Джон Пирс (Финляндия/Австралия, 1) — Николас Монро/Джек Сок (США).
Корт№ 7. Начало в 13:00 (20:00)
Шуко Аояма/Чжаоксюан Янг (Япония/Китай) — Андреа Главацкова/Пэн Шуай (Чехия/Китай).
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