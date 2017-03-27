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27 марта 2017, 11:19 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Расписание седьмого игрового дня

Понедельник, 27 марта — седьмой игровой день турнира Miami Open в Майами. Сегодня состоятся матчи третьего круга в мужском одиночном разряде и четвёртого круга в женском, а также продолжатся соревнования пар.

Понедельник 27 марта — седьмой игровой день турнира Miami <span class=error>Open</span> в Майами. Сегодня состоятся матчи третьего круга в мужском одиночном разряде и четвёртого круга в женском а также продолжатся соревнования пар. Увеличить
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В этот день на корты спорткомплекса Crandon Park Tennis Center выйдут две россиянки — Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова.

Понедельник, 27 марта 2017 года.

Stadium. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)
Барбора Стрыкова (Чехия, 15) — Каролина Плишкова (Чехия, 2).

Не ранее 13:00 (20:00)
Гарбин Мугуруса (Испания, 6) — Каролин Возняцки (Дания, 12).

Далее
Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 29).

Далее
Джон Иснер (США, 18) — Александр Зверев (Германия, 16).

Не ранее 19:30 (02:30)
Стэн Вавринка (Швейцария, 1) — Малек Жазири (Тунис).

Не ранее 21:00 (04:00)
Винус Уильямс (США, 11) — Светлана Кузнецова (Россия, 7).

Grandstand. Начало в 11:00 (18:00)
Томаш Бердых (Чехия, 10) — Жиль Мюллер (Люксембург, 24).

Далее
Сэм Куэрри (США, 22) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 14).

Не ранее 15:00 (22:00)
Анжелик Кербер (Германия, 1) — Риса Одзаки (Япония).

Далее
Ник Киргиос (Австралия, 12) — Иво Карлович (Хорватия, 17).

Не ранее 17:00 (00:00)
Диего Шварцман (Аргентина) — Давид Гоффин (Бельгия, 8).

Корт № 1. Начало в 11:00 (18:00)
Люси Шафаржова (Чехия) — Доминика Цибулкова (Словакия, 4).

Далее
Адриан Маннарино (Франция) — Борна Чорич (Хорватия).

Далее
Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия, 26) — Бетани Маттек-Сэндс (США).

Далее
Йоханна Конта (Великобритания, 10) — Лара Арруабаррена (Испания).

Далее
Симона Халеп (Румыния, 3) — Саманта Стосур (Австралия, 14).

Корт № 2. Начало в 11:00 (18:00)
Лукаш Кубот/Марсело Мело (Польша/Бразилия, 6) — Жан-Жюльен Ройер/Хория Текэу (Нидерланды/Румыния).

Далее
Бенджамин Беккер/Даниэль Нестор (США/Канада) — Пьер-Юге Эрбер/Николя Маю (Франция, 2).

Далее
Эшли Барти/Кейси Дельаква (Австралия) — Юн-Янь Чань/Мартина Хингис (Тайвань/Швейцария, 5).

Далее
Хенри Континен/Джон Пирс (Финляндия/Австралия, 1) — Николас Монро/Джек Сок (США).

Корт№ 7. Начало в 13:00 (20:00)
Шуко Аояма/Чжаоксюан Янг (Япония/Китай) — Андреа Главацкова/Пэн Шуай (Чехия/Китай).
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