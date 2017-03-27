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https://sport.mail.ru/news/tennis/29212636/
27 марта 2017, 10:16 | Теннис | GoTennis.ru

Кузнецова и Младенович пробились в четвертьфинал парных соревнований в Майами

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович, обыграли американку Ракель Атаво и представительницу Тайваня Хао-Чин Чань со счётом 0/6, 7/5, 10:1 во втором раунде парного турнира в Майами.

Россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> и француженка Кристина Младенович обыграли американку <span class=error>Ракель</span> <span class=error>Атаво</span> и представительницу Тайваня <nobr>Хао-Чин</nobr> <span class=error>Чань</span> со счётом 0/6 7/5 10:1 во втором раунде парного турнира в Майами. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Кузнецова и Младенович сделали один эйс, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперницы один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали пять брейков.

В четвертьфинале Кузнецовой и Младенович предстоит встреча либо с японкой Шуко Аоямой и китаянкой Чжаоксюан Янг, либо с чешкой Андреа Главацковой и китаянкой Пэн Шуай.
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