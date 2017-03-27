Кузнецова и Младенович пробились в четвертьфинал парных соревнований в Майами
Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович, обыграли американку Ракель Атаво и представительницу Тайваня
Хао-Чин Чань со счётом 0/6, 7/5, 10:1 во втором раунде парного турнира в Майами.
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Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Кузнецова и Младенович сделали один эйс, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали три
В четвертьфинале Кузнецовой и Младенович предстоит встреча либо с японкой Шуко Аоямой и китаянкой Чжаоксюан Янг, либо с чешкой Андреа Главацковой и китаянкой Пэн Шуай.
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