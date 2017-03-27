Кузнецова и Младенович пробились в четвертьфинал парных соревнований в Майами

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Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Кузнецова и Младенович сделали один эйс, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперницы один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали пять брейков.

В четвертьфинале Кузнецовой и Младенович предстоит встреча либо с японкой Шуко Аоямой и китаянкой Чжаоксюан Янг, либо с чешкой Андреа Главацковой и китаянкой Пэн Шуай.