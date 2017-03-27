Джек Сок одержал победу над Иржи Веселы на турнире в Майами

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За 1 час 39 минут матча 24-летний Сок сделал три эйса, шесть раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а его 23-летний оппонент девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В 1/8 финала турнира Miami Open Сок скрестит ракетки с американцем Джаредом Дональдсоном.