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27 марта 2017, 9:57 | Теннис | GoTennis.ru

Джек Сок одержал победу над Иржи Веселы на турнире в Майами

17-я ракетка мира, американец Джек Сок, переиграл чеха Иржи Веселы, занимающего 54-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 7/6 (0) в третьем круге «Мастерса» в Майами.

17-я ракетка мира американец Джек Сок переиграл чеха <span class=error>Иржи</span> Веселы занимающего 54-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 7/6 (0) в третьем круге <span class=error>Мастерса</span> в Майами. Увеличить
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За 1 час 39 минут матча 24-летний Сок сделал три эйса, шесть раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а его 23-летний оппонент девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В 1/8 финала турнира Miami Open Сок скрестит ракетки с американцем Джаредом Дональдсоном.
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