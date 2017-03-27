Джек Сок одержал победу над Иржи Веселы на турнире в Майами
17-я ракетка мира, американец Джек Сок, переиграл чеха Иржи Веселы, занимающего 54-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 7/6 (0) в третьем круге «Мастерса» в Майами.
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За 1 час 39 минут матча 24-летний Сок сделал три эйса, шесть раз ошибся при подаче и реализовал два
В 1/8 финала турнира Miami Open Сок скрестит ракетки с американцем Джаредом Дональдсоном.
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