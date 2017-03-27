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https://sport.mail.ru/news/tennis/29212264/
27 марта 2017, 9:47 | Теннис | «Газета.Ру»

Российская теннсистка Кузнецова пообщалась с местными жителями на пляже Майами

Российская теннсистка Светлана Кузнецова, выступающая на турнире в Майами, посетила один из городских пляжей со своими тренерами и пообщалась с людьми, которые занимались там спортом, сообщает официальный сайт WTA.

Российская <span class=error>теннсистка</span> Светлана <span class=error>Кузнецова</span> выступающая на турнире в Майами посетила один из городских пляжей со своими тренерами и пообщалась с людьми которые занимались там спортом сообщает официальный сайт WTA. Увеличить
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Так, россиянка расспросила одного мужчину о его татуировках, а другого назвала примером для подрастающего поколения.
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Кузнецова и Младенович пробились в четвертьфинал парных соревнований в Майами

Кузнецова и Младенович пробились в четвертьфинал парных соревнований в Майами

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович, обыграли американку Ракель Атаво и представительницу Тайваня Хао-Чин Чань со счётом 0/6, 7/5, 10:1 во втором раунде парного турнира в Майами.
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