Российская теннсистка Кузнецова пообщалась с местными жителями на пляже Майами
Российская теннсистка Светлана Кузнецова, выступающая на турнире в Майами, посетила один из городских пляжей со своими тренерами и пообщалась с людьми, которые занимались там спортом, сообщает официальный сайт WTA.
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Так, россиянка расспросила одного мужчину о его татуировках, а другого назвала примером для подрастающего поколения.
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