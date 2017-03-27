Майами. Мэдисон Киз не смогла преодолеть барьер третьего круга соревнований
Девятая ракетка мира, американка Мэдисон Киз, не справилась с испанкой Ларой Арруабарреной, занимающей 72-ю строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 5/7, 5/7 в третьем круге соревнований Miami Open.
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Встреча длилась 1 час 45 минут. За это время 22-летняя Киз сделала шесть эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала два
Следующей соперницей Арруабаррены на турнира в Майами станет британка Йоханна Конта.
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