Майами. Мэдисон Киз не смогла преодолеть барьер третьего круга соревнований

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Встреча длилась 1 час 45 минут. За это время 22-летняя Киз сделала шесть эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а её 25-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Следующей соперницей Арруабаррены на турнира в Майами станет британка Йоханна Конта.