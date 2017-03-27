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27 марта 2017, 9:39 | Теннис | GoTennis.ru

Майами. Мэдисон Киз не смогла преодолеть барьер третьего круга соревнований

Девятая ракетка мира, американка Мэдисон Киз, не справилась с испанкой Ларой Арруабарреной, занимающей 72-ю строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 5/7, 5/7 в третьем круге соревнований Miami Open.

Девятая ракетка мира американка <span class=error>Мэдисон</span> <span class=error>Киз</span> не справилась с испанкой <span class=error>Ларой</span> Арруабарреной занимающей 72-ю строчку рейтинга WTA уступив со счётом 5/7 5/7 в третьем круге соревнований Miami <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 45 минут. За это время 22-летняя Киз сделала шесть эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а её 25-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Следующей соперницей Арруабаррены на турнира в Майами станет британка Йоханна Конта.
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Кузнецова и Младенович пробились в четвертьфинал парных соревнований в Майами

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович, обыграли американку Ракель Атаво и представительницу Тайваня Хао-Чин Чань со счётом 0/6, 7/5, 10:1 во втором раунде парного турнира в Майами.
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