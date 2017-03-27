Румынка Симона Халеп вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Майами
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Румынка Симона Халеп вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
Третья ракетка турнира Халеп в третьем круге одержала победу над эстонкой Анетт Контавейт — 6:3, 6:0. На корте соперницы провели чуть менее часа.
За выход в четвертьфинал румынка поспорит с австралийкой Самантой Стосур (14-й номер посева).
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