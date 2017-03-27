Надаль добился волевой победы над Кольшрайбером в 3-м раунде турнира в Майами

Пятая ракетка турнира Надаль обыграл обладателя 26-го номера посева Кольшрайбера со счетом 0:6, 6:2, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 38 минут. Счет личных встреч стал 14−1 в пользу испанца.

Для Надаля этот матч стал тысячным в карьере на соревнованиях под эгидой ATP — это третий результат среди действующих теннисистов. Лидером по этому показателю является швейцарец Роджер Федерер (1340 матчей), на втором месте идет испанец Давид Феррер (1034 игры).

Надаль в 1/8 финала турнира в Майами сыграет с французом Николя Маю.