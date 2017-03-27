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27 марта 2017, 8:35 | Теннис | Р-Спорт

Надаль добился волевой победы над Кольшрайбером в 3-м раунде турнира в Майами

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Испанец Рафаэль Надаль добился волевой победы над немцем Филиппом Кольшрайбером в третьем раунде теннисного «Мастерса» в Майами, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Пятая ракетка турнира Надаль обыграл обладателя 26-го номера посева Кольшрайбера со счетом 0:6, 6:2, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 38 минут. Счет личных встреч стал 14−1 в пользу испанца.

Для Надаля этот матч стал тысячным в карьере на соревнованиях под эгидой ATP — это третий результат среди действующих теннисистов. Лидером по этому показателю является швейцарец Роджер Федерер (1340 матчей), на втором месте идет испанец Давид Феррер (1034 игры).

Надаль в 1/8 финала турнира в Майами сыграет с французом Николя Маю.
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