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https://sport.mail.ru/news/tennis/29209934/
27 марта 2017, 1:05 | Теннис | Спорт-Экспресс

Янг, Маю и Фоньини — в четвертом круге турнира в Майами

Американский теннисист Дональд Янг в третьем круге турнира АТР в Майами обыграл француза Бенуа Пэра — 7:6 (7:2), 6:4.

Также в следующий раунд турнира вышли Николя Маю из Франции и Фабио Фоньини из Италии.

Майами (США).

Турнир ATP Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 6 993 450 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Третий круг.

Янг (США) — Пэр (Франция) — 7:6 (7:2), 6:4.

Маю (Франция) — Пелья Г. (Аргентина) — 6:4, 6:3.

Фоньини (Италия) — Шарди (Франция) — 3:6, 6:4, 6:4.
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