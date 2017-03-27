Янг, Маю и Фоньини — в четвертом круге турнира в Майами
Американский теннисист Дональд Янг в третьем круге турнира АТР в Майами обыграл француза Бенуа Пэра — 7:6 (7:2), 6:4.
Также в следующий раунд турнира вышли Николя Маю из Франции и Фабио Фоньини из Италии.
Майами (США).
Турнир ATP Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 6 993 450 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Третий круг.
Янг (США) — Пэр (Франция) — 7:6 (7:2), 6:4.
Маю (Франция) — Пелья Г. (Аргентина) — 6:4, 6:3.
Фоньини (Италия) — Шарди (Франция) — 3:6, 6:4, 6:4.
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