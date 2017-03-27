Неугомонная Звонарева возвращается

Вы наверняка давно ничего не слышали о Вере Звонаревой. Во всяком случае, до того, как пару недель назад появилась новость о том, что она возвращается на корт и выступит в Стамбуле. Откуда возвращается Вера? Когда и где она играла в последний раз? Чем занималась все это время? И что это за турнир, на котором она собирается выступить?

СРАЖЕНИЕ С ТРАВМАМИ

Карьера финалистки Уимблдона и US Open и экс-второй ракетки мира — бесконечные американские горки. От взлетов до разочарований, связанных прежде всего с травмами. Сколько раз Звонаревой, самобытной и эмоциональной теннисистке, приходилось начинать все сначала — не перечесть. Травма левой лодыжки в 2005-м после прорыва в 2004-м. Запястье в 2007-м, не позволившее вернуться в Top-20. Правая лодыжка в 2009-м, омрачившая два турнира «Большого шлема», но не помешавшая второй год подряд закончить в первой десятке. За суперуспешным 2010-м (вспомните Верину счастливую улыбку, когда она рвалась в финал Уимблдона и US Open) — и ее стремительный взлет в рейтинге — последовал стабильный 2011-й.

Проблемы начались в сезоне-2012. Поначалу Звонарева держалась. Она и не скрывала, что все — ради Олимпиады. Но травмы бедра и правого плеча вкупе с болезнью (по официальной версии — дыхательных путей) вывели теннисистку из строя надолго. Взяв паузу после Игр в Лондоне, вернулась Вера только в начале 2014-го. Вскоре, правда, вернулась и травма плеча. Россиянка снова долго лечилась и вновь попыталась заиграть в 2015-м, но теперь подвело ахиллово сухожилие. Врач объявил, что для восстановления потребуется не менее полугода. На ее месте любой давно опустил бы руки.

Теннисистка прошлым летом вышла замуж и родила дочь Эвелину. В августе она начала комментировать любимый вид спорта на телевидении и блестяще отработала на двух турнирах «Большого шлема» — прошлогоднем US Open и на Открытом чемпионате Австралии-2017. Казалось бы, Звонарева уже окончательно вжилась в постспортивную роль: семья, ребенок, связанная с теннисом работа, благотворительная деятельность… Ан нет. Размеренная жизнь не для этой девушки.

ТЕННИС НЕ ОТПУСКАЕТ

Звонарева заявлена на стартующий сегодня в Стамбуле 15-тысячник. Это турнир самой низкой профессиональной категории, из тех, на которых обычно выступают люди в самом начале карьеры — в основную сетку напрямую попадают теннисистки и из Top-800. Бронзовый призер Олимпийских игр-2008, не игравшая два года и не имеющая рейтинга, в первоначальной заявке значилась запасной. Но организаторы предоставили российской теннисистке wild card в основную сетку.

Возникает резонный вопрос: зачем Звонаревой в 32 года, измученной травмами и с младенцем на руках, все это нужно? Просто Вера — она такая. Несгибаемая и неугомонная. Причем касается это не только большого спорта. Физкультурного образования ей показалось мало, и она получила еще одно — в сфере международных экономических отношений, а следом отправилась еще и за дипломом юриста. Она бегает марафоны, сотрудничает с ЮНЕСКО, руководит фондом, который помогает детям с синдромом Ретта… Но теннис не отпускает.

Рассказывая в прошлом сентябре о своей жизни, россиянка еще сомневалась: «Не знаю, вернусь я в Тур или нет. Но в любом случае буду продолжать играть в теннис для себя». Теперь же ее ждет первый за два года турнир. В Турции Звонарева после всего, что с ней было, наверняка хочет просто проверить себя. Иначе, думаю, она могла бы без проблем вернуться и на более крупном турнире. На специальные приглашения для игрока с такими достижениями организаторы не поскупились бы. О том, что будет происходить дальше.

Вера, наученная опытом, надо полагать, не загадывает. Но едва ли она решилась бы на возвращение, не оценив здраво свои возможности. Звонарева следила за теннисом и в курсе, что происходило в игре в ее отсутствие и что нужно делать, чтобы соответствовать нынешним требованиям. Если позволит здоровье, с ее упорством вполне можно вновь выйти на очень приличный уровень.

МАТЕРИНСКИЙ ОПЫТ

Вдохновиться Вере можно примером Линдсэй Дэвенпорт, которая выиграла два турнира WTA через считаные месяцы после рождения сына Джаггера. А потом возвращалась, правда, не надолго и во второй раз после появления на свет дочери. Или лучше вспомнить Ким Клийстерс. Знаменитая бельгийка, измученная травмами, завершила карьеру в 2007 году, вышла замуж и стала мамой, а в 2009-м вернулась с полуторалетней дочерью и завоевала три (из своих четырех) титула на турнирах «Большого шлема». Обыграв, кстати, и саму Звонареву в финале US Open-2010. Во второй части своей карьеры Клийстерс даже поднималась на первое место в рейтинге WTA, хотя и не перегружала свой календарь большим количеством соревнований.