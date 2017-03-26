Кербер сыграет с Одзаки в четвертом круге в Майами
Немка Ангелик Кербер в двух сетах обыграла американку Шелби Роджерс в третьем круге турнира WTA в Майами.
В следующем раунде она встретится с японкой Рисой Одзаки, которая ранее победила другую представительницу Германии Юлию Гергес.
Майами (США).
Турнир WTA Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 6 993 450 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Третий круг.
Кербер (Германия, 1) — Роджерс (США) — 6:4, 7:5.
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