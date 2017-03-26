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https://sport.mail.ru/news/tennis/29209544/
26 марта 2017, 23:10 | Теннис | Спорт-Экспресс

Кербер сыграет с Одзаки в четвертом круге в Майами

Немка Ангелик Кербер в двух сетах обыграла американку Шелби Роджерс в третьем круге турнира WTA в Майами.

В следующем раунде она встретится с японкой Рисой Одзаки, которая ранее победила другую представительницу Германии Юлию Гергес.

Майами (США).

Турнир WTA Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 6 993 450 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Третий круг.

Кербер (Германия, 1) — Роджерс (США) — 6:4, 7:5.
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