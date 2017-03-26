Макарова, Веснина или Младенович могут возглавить парный рейтинг WTA

Это означает, что в парном рейтинге WTA может смениться лидер.



В случае победы на турнире первую строчку мирового парного рейтинга среди женщин поделят россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина. Первой ракеткой мира в парном разряде, в случае выхода в финал турнира в Майами, может также стать француженка Кристина Младенович, выступающая в паре с россиянкой Светланой Кузнецовой. Между собой пары Макарова/Веснина и Младенович/Кузнецова могут встретиться в полуфинале.



Если же ничего из вышеперечисленного не произойдёт, то на вершине парного рейтинга по-прежнему останется Маттек-Сэндс.