Макарова, Веснина или Младенович могут возглавить парный рейтинг WTA
Американка Бетани
Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде.
Это означает, что в парном рейтинге WTA может смениться лидер.
В случае победы на турнире первую строчку мирового парного рейтинга среди женщин поделят россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина. Первой ракеткой мира в парном разряде, в случае выхода в финал турнира в Майами, может также стать француженка Кристина Младенович, выступающая в паре с россиянкой Светланой Кузнецовой. Между собой пары Макарова/Веснина и Младенович/Кузнецова могут встретиться в полуфинале.
Если же ничего из вышеперечисленного не произойдёт, то на вершине парного рейтинга
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter