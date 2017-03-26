Российская теннисистка Кузнецова вышла в 1/8 финала турнира в Майами
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации в Майами (призовой фонд — $6,9 млн).
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В матче третьего круга россиянка, «посеянная» на турнире под седьмым номером, обыграла американку Тэйлор Таунсенд со счетом 6:4, 6:2.
В следующем раунде Кузнецова встретится с победительницей матча Винус Уильямс (США) —
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