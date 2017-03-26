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https://sport.mail.ru/news/tennis/29209375/
26 марта 2017, 22:40 | Теннис | ТАСС

Российская теннисистка Кузнецова вышла в 1/8 финала турнира в Майами

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации в Майами (призовой фонд — $6,9 млн).

В матче третьего круга россиянка обыграла американку Тэйлор Таунсенд. Увеличить
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В матче третьего круга россиянка, «посеянная» на турнире под седьмым номером, обыграла американку Тэйлор Таунсенд со счетом 6:4, 6:2.

В следующем раунде Кузнецова встретится с победительницей матча Винус Уильямс (США) — Патриция-Мария Циг (Румыния).
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