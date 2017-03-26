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https://sport.mail.ru/news/tennis/29209022/
26 марта 2017, 21:26 | Теннис | Спорт-Экспресс

Нишикори вышел в четвертый круг турнира в Майами

Японец Кеи Нишикори вышел в четвертый круг турнира в Майами, обыграв испанца Фернандо Вердаско со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1.

В следующей стадии Нишикори сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом.

Майами (США).

Турнир ATP Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 6 993 450 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Третий круг.

Нишикори (Япония, 2) — Вердаско (Испания, 25) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1.
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