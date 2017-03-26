Нишикори вышел в четвертый круг турнира в Майами
Японец Кеи Нишикори вышел в четвертый круг турнира в Майами, обыграв испанца Фернандо Вердаско со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1.
В следующей стадии Нишикори сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом.
Майами (США).
Турнир ATP Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 6 993 450 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Третий круг.
Нишикори (Япония, 2) — Вердаско (Испания, 25) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1.
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